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    Van'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

    Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.
    • 25.07.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:05
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    Van'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

    Yurt genelinde telefon üzerinden vatandaşları istismar edip, dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara karşı operasyonlar sürüyor.

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesince, kendisini savcı olarak tanıtan E.İ. ve S.K. isimli şahısların, Tuşba ilçesinde bulunan M.İ. isimli şahsı telefonla arayarak 'hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini' söyleyerek dolandırdıklarını tespit ettikleri belirtildi.

    2 kişi adliyeye sevk edildi

    Açıklamada, "Şüpheli E.İ. ve S.K. isimli şahıslar, 24 Temmuz 2022 günü yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir.

    Şüpheli şahısların daha öncede aynı taktikle başkalarını da dolandırdıkları anlaşılmıştır.

    "Operasyonlar kararlılıkla sürecek"

    Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." denildi.

    Van da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı #1

    Van da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı #2


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