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    Van'da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı

    Van'ın Başkale ilçesinde kullanılmayan evini yıkmaya çalışan kişi, duvarın altına kalarak hayatını kaybetti.
    • 03.11.2022 - 17:29
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    Van'da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı

    Van'ın Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ilıcak Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Nihat Parlak, kullanmadıkları evi yıkmaya karar verdi.

    Duvarın altında kaldı

    Tek katlı evi yıktığı sırada duvar yıkıldı. Devrilen duvarın altında kalan Parlak, ailesi tarafından enkazın altından çıkarıldı.

    Hayatını kaybetti

    AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine mahalleye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Van da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı #1

    Van da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı #2

    Van da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı #3

     


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