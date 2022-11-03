- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van'da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı
Van'da kullanılmayan evini yıkan kişi, duvarın altında kaldı
Van'ın Başkale ilçesinde kullanılmayan evini yıkmaya çalışan kişi, duvarın altına kalarak hayatını kaybetti.
- 03.11.2022 - 17:29
Van'ın Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ilıcak Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Nihat Parlak, kullanmadıkları evi yıkmaya karar verdi.
Duvarın altında kaldı
Tek katlı evi yıktığı sırada duvar yıkıldı. Devrilen duvarın altında kalan Parlak, ailesi tarafından enkazın altından çıkarıldı.
Hayatını kaybetti
AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine mahalleye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.