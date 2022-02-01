Van'da kulübede yakılan ateş yangın çıkarınca kaçtılar

Edremit ilçesinde ısınmak için girdikleri kulübede ateş yakan 3 kişi, yangına neden oldu. Alevlerin yükseldiğini görünce kaçan kişiler, ekipler tarafından yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde, belediyeye ait olan güvenlik kulübesinde ısınmak için ateş yakan bir grup yangına neden oldu.

Ekiplerce, Edremit ilçesi Erenkent Mahallesi Şehit Soner İdil Parkı içerisinde Edremit Belediyesine ait güvenlik kulübesinin yakılması olayıyla ilgili ise çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekiplerin yaptığı inceleme ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine parktaki kulübeyi yakan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ATEŞİ SÖNDÜREMEYİNCE KAÇTILAR

Yapılan açıklamada ise,“Şahısların ifadelerinden ve kamera görüntülerinden kulübede ısınmak için ateş yaktıkları, ateşi söndüremeyerek kaçtıkları tespit edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.