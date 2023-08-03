Van'da kuyuya giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Van'da serinlemek için girdikleri su kuyusuna giren 2 çocuk boğularak can verdi.

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İHA

Van'ın Özalp ilçesinde acı olay...

İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 15 yaşındaki Yusuf Bulut ile 14 yaşındaki Mahsum Özbey, serinlemek için su kuyusuna girdi.

Bir süre sonra çocuklar suyun içinde gözden kaybolurken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenleri bulundu

Çocukların yakınları da olay yerine gelirken yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Çocukların cenazeleri otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.