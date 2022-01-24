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- Van'da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı
Van'da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı
Bir okuldan 125 torba halinde 3 ton kömürü çalıp, başkasına sattıkları öğrenilen 3 hırsız, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Çalınan kömürler ise okula teslim edildi.
- DHA
- 24.01.2022 - 12:27
Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan 125 torbadaki 3 ton kömür hırsızlar tarafından çalındı.
Yaşanan olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik yakalama çalışması başlattı.
KÖMÜRLERİ BAŞKASINA SATAN 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Çaldıkları kömürleri başkalarına sattıkları tespit edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
3 TON KÖMÜR OKULA TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen kömürler ise okullarda kullanılmak üzere ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.