Van'da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı

Bir okuldan 125 torba halinde 3 ton kömürü çalıp, başkasına sattıkları öğrenilen 3 hırsız, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Çalınan kömürler ise okula teslim edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan 125 torbadaki 3 ton kömür hırsızlar tarafından çalındı.

Yaşanan olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

KÖMÜRLERİ BAŞKASINA SATAN 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Çaldıkları kömürleri başkalarına sattıkları tespit edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

3 TON KÖMÜR OKULA TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen kömürler ise okullarda kullanılmak üzere ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.





