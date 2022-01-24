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    Van'da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı

    Bir okuldan 125 torba halinde 3 ton kömürü çalıp, başkasına sattıkları öğrenilen 3 hırsız, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Çalınan kömürler ise okula teslim edildi.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 12:27
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    Van'da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı

    Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan 125 torbadaki 3 ton kömür hırsızlar tarafından çalındı.

    Yaşanan olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

    KÖMÜRLERİ BAŞKASINA SATAN 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Çaldıkları kömürleri başkalarına sattıkları tespit edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

    3 TON KÖMÜR OKULA TESLİM EDİLDİ

    Ele geçirilen kömürler ise okullarda kullanılmak üzere ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Van da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı #1

    Van da okula ait kömürleri çalan hırsızlar yakalandı #2


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