Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi Van Tuşba'da bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirilirken yakalanan bir şüpheli de tutuklandı.

AA Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Tuşba ilçesinde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada AK-47 Kalaşnikof tüfek​​​​​​​, 5 tabanca, 11 şarjör, farklı ebatlarda 878 fişek, 2 tüfek dürbünü, bir nişangah sistemi, fener, tüfek ayaklığı, AK-47 tüfeğine ait üst kapağı ile seyyar dipçik ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.