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    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

    Kontrolden çıkan aracın 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan aşağı uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 09:40
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    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

    Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düştü.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkartılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    KURTARILAMADI

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.

    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #4

    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #5

    Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı #6

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