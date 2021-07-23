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- Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan aracın 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan aşağı uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
- İHA
- 23.07.2021 - 09:40
Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkartılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KURTARILAMADI
Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.