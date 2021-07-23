Van’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan aracın 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan aşağı uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkartılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.





















