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- Van'da polis, gümrük kaçağı malzemelere el koydu
Van'da polis, gümrük kaçağı malzemelere el koydu
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 5 şahsa yönelik işlem başlatıldığı duyuruldu.
- İHA
- 07.02.2022 - 09:24
Van Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.
Ekipler, il genelinde gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Çok sayıda silah ve telefon ele geçiren Emniyet, konuya ilişkin açıklama yaptı.
5 ŞAHSA İŞLEM
Açıklamada çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 10 adet cep telefonu, 500 paket sigara, 28 adet ilaç, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet AK-47 tüfek, 10 adet AK-47 şarjörü, 75 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.