Van'da polis, gümrük kaçağı malzemelere el koydu

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 5 şahsa yönelik işlem başlatıldığı duyuruldu.

Van Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, il genelinde gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Çok sayıda silah ve telefon ele geçiren Emniyet, konuya ilişkin açıklama yaptı.

5 ŞAHSA İŞLEM

Açıklamada çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 10 adet cep telefonu, 500 paket sigara, 28 adet ilaç, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet AK-47 tüfek, 10 adet AK-47 şarjörü, 75 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.