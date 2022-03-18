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- Van’da polisi şehit eden teröristin cezası belli oldu
Van’da polisi şehit eden teröristin cezası belli oldu
- DHA
- 18.03.2022 - 14:44
18 Nisan 2016'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve özel harekat polisleri operasyon yapmış, çatışmada ilk ateşle yaralanan 2 polisten Abdullah Delibaş şehit olmuştu.
Çatışmada 1 PKK'lı terörist öldürülmüş biri de yaralı olarak yakalanmıştı.
4 POLİSİ DE YARALAMIŞTI
27 Nisan 2016'da ise zırhlı araca yönelik bombalı tuzak ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 4 polis yaralanmıştı.
Her iki saldırıyı terör örgütü PKK üyesi F.S.’nin gerçekleştirdiği tespit edilmişti.
KARAR DURUŞMASI
Olayın 6 üzerinden 6 yıl geçti ve terörist F.S.’nin cezası belli oldu.
Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada karar çıktı.
2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU İLE 107 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Tutuklu sanık F.S.'ye 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı yasaya muhalefet', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 107 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Karar açıklandığı sırada PKK lehine slogan atması nedeniyle F.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi.