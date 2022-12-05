Petrol
88.22
3.10%
Euro
19.6957
0.34%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.17%
Borsa
4992
0.00%
Bitcoin
326.131
1.49%
BTXN Coin
5.60
2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi

    Sahilde bulunan tank mühimmatı, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.
    • 05.12.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi

    Van’ın Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi’nde, sahilde arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Yusuf Demir, göl kıyısında metal bir cisim görünce durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

    Metal cismin tank mühimmatı olduğu belirlendi.

    Fünye ile patlatıldı

    İHA’nın haberine göre; güvenlik önleminin alınmasıyla tank mühimmatı fünye ile patlatıldı.

    Patlama sonunda cismin parçaları, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    “Eski bir tank mühimmatı olabileceğini düşündük, jandarmaya haber verdik”

    Tank mühimmatını gören Yusuf Demir, arkadaşının yanına sabah yürüyüş yapmak için gittiğini belirterek, “Yürüyüş yaptığımız sırada suyun çekilmiş kenarında metal bir şey gördük. Arkadaşım ile internetten araştırma yaptık ve eski bir tank mühimmatı olabileceğini düşündük ve jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri geldi, sonra kontrollü bir şekilde metali imha etti." dedi.

    Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi #1

    Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi #2

    Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi #3

    Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi #4


    Muş'ta köpek dövüşüne 28 bin 602 TL ceza kesildi
    3. Sayfa

    Muş'ta köpek dövüşüne 28 bin 602 TL ceza kesildi

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt
    Gündem

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt

    Görüş Bildir