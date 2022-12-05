Van’da, sahilde bulunan tank mühimmatı imha edildi

Sahilde bulunan tank mühimmatı, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Van’ın Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi’nde, sahilde arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Yusuf Demir, göl kıyısında metal bir cisim görünce durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Metal cismin tank mühimmatı olduğu belirlendi.

Fünye ile patlatıldı

İHA’nın haberine göre; güvenlik önleminin alınmasıyla tank mühimmatı fünye ile patlatıldı.

Patlama sonunda cismin parçaları, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

“Eski bir tank mühimmatı olabileceğini düşündük, jandarmaya haber verdik”

Tank mühimmatını gören Yusuf Demir, arkadaşının yanına sabah yürüyüş yapmak için gittiğini belirterek, “Yürüyüş yaptığımız sırada suyun çekilmiş kenarında metal bir şey gördük. Arkadaşım ile internetten araştırma yaptık ve eski bir tank mühimmatı olabileceğini düşündük ve jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri geldi, sonra kontrollü bir şekilde metali imha etti." dedi.