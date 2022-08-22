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    Van'da sahte içki kabusu: 2 kişi hayatını kaybetti

    Kentte sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken, son verilere göre 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 22.08.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 17:25
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    Van'da sahte içki kabusu: 2 kişi hayatını kaybetti

    Van'da sahte içki tüketimi ölümle sonuçlanıyor.

    19 Ağustos'ta yaşanan olayda, 8 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hastaların başka şehirlerden getirilen malzemelerle sahte alkölü kullandıkları belirlenmişti.

    Aralarında, tedavi altına alınan, hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

    2 kişi daha hayatını kaybetti

    Dün ihbar üzerine, İpekyolu ilçesindeki eve giden polis ekipleri, sahte içki tükettiği değerlendirilen 2 kişinin daha öldüğünü bildirdi.

    6 kişinin tedavisi devam ediyor

    AA'nın haberine göre; Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavisi  Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.


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