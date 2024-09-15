DHA
Van'da korkutan yangın...
Tuşba ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Oto Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı.
KAYNAK YAPARKEN YANGIN ÇIKARTTILAR
Yangının A/2 Blok'ta bulunan Turan İlli'ye ait oto yedek parça dükkanında çıktığı öğrenildi.
Oto yedek parçalarının satıldığı dükkanın çatı kısmında yapılan kaynak sırasında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış