DHA

Van'da korkutan yangın...

Tuşba ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Oto Sanayi Bölgesi'nde çıktı.

KAYNAK YAPARKEN YANGIN ÇIKARTTILAR

Yangının A/2 Blok'ta bulunan Turan İlli'ye ait oto yedek parça dükkanında çıktığı öğrenildi.

Oto yedek parçalarının satıldığı dükkanın çatı kısmında yapılan kaynak sırasında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü.

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SORUŞTURMA AÇILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Editör