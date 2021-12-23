Bahçesaray ilçesinde doğum sancısı gelen kadın, kar yağışı nedeniyle karadan hastaneye ulaştırılamadı. Bunun üzerine merkeze getirilen kadın helikopterle hastaneye sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi Yaylakonak Mahallesi'nde, 3'üncü çocuğuna hamile olan 33 yaşındaki Süheyla Alev'in doğum sancıları başladı.

Bahçesaray'a giden yolun kar nedeniyle kapanması üzerine, genç kadın için ambulans helikopter istendi.

KARAYOLUYLA MERKEZE GETİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterin hem mahalleye hem de Bahçesaray’a iniş yapamayacağı değerlendirilerek, Süheyla Alev’in karayoluyla Hizan’daki Ulubeyli Jandarma Karakolu’na götürülmesi, buradan da alınarak Van kent merkezine getirilmesine karar verildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yakınları tarafından kara yoluyla Ulubeyli Jandarma Karakolu’na götürülen Süheyla Alev, helikopterle alınarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Van'da sancısı tutan kadın helikopterle hastaneye götürüldü VİDEO







ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Alev, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Süheyla Alev ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.









