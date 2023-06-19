Van'da seçtiği kurbanlık hayvan zincirini koparıp hastanelik etti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...
Canlı hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar, kurbanlık hayvanları için arayış içinde.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 8 çocuk babası 45 yaşındaki Mahmut Uyğur da kurbanlık almak istedi.
Talihsiz adam bu sırada büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı.
Ambulans helikopterle sevk edildi
Aldığı boynuz darbesiyle yere düşen ve bacağından yaralanan Uyğur, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilk olarak Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen tahlisiz vatandaş, ileri tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu sağlık durumu iyiye giden vatandaş, yakın zamanda taburcu olacak.
"Hızlı sevki ve hızlı tedavisi sonucu taburcu olması bize mutluluk verdi"
Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyatla hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara, "Yakın zamanda taburculuğunu planlıyoruz. Hastamız ambulans helikopterle hastaneye hızlı sevki ve hızlı tedavisi sonucu taburcu olması bize mutluluk verdi." dedi.
"Zincirini kopararak bana saldırdı"
Kurbanlık pazarlığı yapmak için köye gittiğini dile getiren Mahmut Uyğur ise şunları söyledi:
Ahıra girdim hayvanı beğendim.
Daha sonra dışarı çıktım. Bu sırada hayvan zincirini kopararak bana saldırdı. Boynuzu göğüs bölgeme vurdu ve o sırada yere düştüm.
Yüzüme vuracakken kendimi korumak için ayağımı kaldırdım ve bu sırada bacağım kırıldı.
Orada bulunanlar beni kurtardı. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Ardından helikopterle Van’a taşındım. Helikopter gelmeseydi ben mahvolurdum. Allah devletimizden razı olsun.