Van'da seçtiği kurbanlık hayvan zincirini koparıp hastanelik etti Kurbanlık seçerken büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan vatandaş, ambulans helikopterle sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Canlı hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar, kurbanlık hayvanları için arayış içinde.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 8 çocuk babası 45 yaşındaki Mahmut Uyğur da kurbanlık almak istedi.

Talihsiz adam bu sırada büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı.

Ambulans helikopterle sevk edildi

Aldığı boynuz darbesiyle yere düşen ve bacağından yaralanan Uyğur, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilk olarak Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen tahlisiz vatandaş, ileri tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu sağlık durumu iyiye giden vatandaş, yakın zamanda taburcu olacak.

"Hızlı sevki ve hızlı tedavisi sonucu taburcu olması bize mutluluk verdi"

Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyatla hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara, "Yakın zamanda taburculuğunu planlıyoruz. Hastamız ambulans helikopterle hastaneye hızlı sevki ve hızlı tedavisi sonucu taburcu olması bize mutluluk verdi." dedi.

"Zincirini kopararak bana saldırdı"

Kurbanlık pazarlığı yapmak için köye gittiğini dile getiren Mahmut Uyğur ise şunları söyledi: