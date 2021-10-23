Van’da, sosyal medya dolandırıcıları bir hesaptan 150 bin lira dolandırdı

Van’da, sosyal medya dolandırıcıları bir hesaptan 150 bin lira dolandırdı

Hicran İsaoğlu’nun sosyal medya hesabını ele geçiren şahıslar, İsaoğlu’nun arkadaş listesindeki şahıslardan 150 bin lira dolandırdı.

Van’da ikamet eden iş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun, geçen hafta cumartesi günü sosyal medya hesabı çalındı.

İsaoğlu’nun hesabını ele geçiren şahıslar, bahis sitesini öven ve "Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz" paylaşımları yaparak takipçilerden para istedi.

Bu paylaşımlara inanan bazı takipçiler, dolandırıcılara 150 bin lira kaptırdı.

“LİNKİ TIKLADIĞIMIDA HESABIMI ELE GEÇİRDİLER”

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İsaoğlu, sosyal medya hesaplarından bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunarak şu açıklamalarda bulundu:

"Sosyal medya hesabımdan hakkımda şikayet olduğuna dair mesaj aldım ve ardından gelen linki tıkladığımda hesabımı ele geçirdiler. Daha sonra benim sayfamdaki kişilere benim adımdan mesajlar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlara itibar eden kişiler, ben olduğumu düşünerek para göndermişler. Bununla alakalı çok üzgünüm.





“KİMSE KAZANDIĞI PARAYI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMAZ”

Sadece benim bildiğim 150 bin lira dolandırıldığına şahidim, çünkü ellerinde dekontları var. Son mağdur olan kişi ise 83 bin lira para kaptırdı. Kimse kazandığı parayı sosyal medyadan paylaşmaz.

Van’da, sosyal medya dolandırıcılar bir hesaptan 150 bin lira dolandırdı VİDEO



“BUNLAR İNTİHARA SÜRÜKLEYEN OLAYLAR”

Para kaptıran kişilerden birinin durumu çok kötü ve çok borcu varmış. Bunlar intihara kadar sürükleyen olaylar. Nasıl halen itibar ediliyor anlayamıyorum ve halen sayfamdan insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bence bu konuda önlem alınması gerekiyor.”