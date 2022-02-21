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    Van’da Suriyelileri dövüp fidye isteyen 5 şüpheli yakalandı

    2 Suriyeliyi zorla alıkoyarak darbeden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasbeden ve tehdit edip yaralayan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 11:26
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    Van’da Suriyelileri dövüp fidye isteyen 5 şüpheli yakalandı

    Van’da Suriye uyruklu 2 kişiyi darben 5 şüpheli hakkında arama başlatıldı.

    Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, Van KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince yapılan arama çalışması sonrası şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    17 Şubat 2022 günü saat 09.00 sıralarında 2 Suriyeliyi zorla alıkoyarak darbeden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasbeden ve tehdit edip yaralayan K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

    Yapılan işlemlerin ardından şüpheli 5 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Van’da Suriyelileri dövüp fidye isteyen 5 şüpheli yakalandı #1

    Van’da Suriyelileri dövüp fidye isteyen 5 şüpheli yakalandı #2


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