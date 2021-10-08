İpekyolu ilçesinde M.G. isimli bir şahıs, babası Fatih Gezici’yi defalarca bıçakladı. Yaşanan anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Sokak üzerinde, saat 11.30 sıralarında M.G. isimli şahıs, bilinmeyen bir sebep ile babası Fatih Gezici (55) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile M.G., babasına bıçakla saldırdı. M.G. babası Fatih Gezici’yi defalarca bıçaklarken, olayı gören vatandaşlar Gezici’nin yardımına koştu.

Tepkiler üzerine M.G., olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yerde yatan Fatih Gezici, ambulansa alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Van’da, tartışma sırasında babasını defalarca bıçakladı VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan Gezici’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.