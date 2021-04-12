Van'da, taşlar arasından 6 kilo metamfetamin çıktı

Jandarmanın yaptığı denetimlerde, boş arazide taşlar arasına gizlenen 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Başkale Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri ile Aşağı Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi Körgik Deresi mevkisine operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramalarda, üzeri taşlarla kapatılarak gizlenen, paketler halindeki 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uyuşturucuyu boş araziye saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.