Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van’da polis ekiplerince, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalandı.

Konuya ilişkin açıklama Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı.

13 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, “29 Kasım-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs, ‘kasten yaralama’ suçundan aranma kaydı bulunan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.



