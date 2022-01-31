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    Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

    Emniyet güçleri tarafından, FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 08:46
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    Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğü, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğine dair açıklamalarda bulundu.

    " 2 FÖTE ÜYESİ, 1 PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 3 ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILMIŞTIR"

    Açıklamada, "24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

    Van da terör operasyonu: 3 gözaltı #1


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