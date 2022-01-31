Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet güçleri tarafından, FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğine dair açıklamalarda bulundu.

" 2 FÖTE ÜYESİ, 1 PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 3 ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILMIŞTIR"

Açıklamada, "24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.