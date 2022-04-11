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Van'da terör örgütlerine operasyon: 27 gözaltı
FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
- DHA
- 11.04.2022 - 09:24
- Güncelleme : 11.04.2022 - 09:43
Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor...
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen kişilere operasyon düzenledi.
2 ayrı baskın
Ekipler, belirlenen adreslere baskınlar yaparak, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
27 gözaltı
Yine aynı tarihlerde haklarında arama kararı olan PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Bu operasyonda da 24 şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor.