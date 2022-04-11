Petrol
100.76
-1.97%
Euro
16.04
-0.03%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
920.69
-0.30%
Borsa
2393
0.00%
Bitcoin
629.320
-1.08%
BTXN Coin
32.25
2.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Van'da terör örgütlerine operasyon: 27 gözaltı

    FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
    • DHA
    • 11.04.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da terör örgütlerine operasyon: 27 gözaltı

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor...

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen kişilere operasyon düzenledi.

    2 ayrı baskın

    Ekipler, belirlenen adreslere baskınlar yaparak, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    27 gözaltı

    Yine aynı tarihlerde haklarında arama kararı olan PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    Bu operasyonda da 24 şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor.

    Van da terör örgütlerine operasyon: 27 gözaltı #1


    İlginizi Çekebilir

    Mesut Özil'den derbi paylaşımı
    Futbol

    Mesut Özil'den derbi paylaşımı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm 2. fragmanı: Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm 2. fragmanı: Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

    Görüş Bildir