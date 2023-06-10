Van’da terör örgütüne operasyon: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Van’da Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu'nda teröristlere ait 3 sığınak tespit edilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde nokta istihbarata dayalı olarak Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Van ili Çatak ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu düzenlemiştir.

3 sığınak tespit edildi