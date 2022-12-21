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    Van'da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

    Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araç sürücüsü yaralandı. Yaralı, ekiplerce tedavi altına alındı.
    • 21.12.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:07
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    Van'da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

    Van'da korkunç bir kaza yaşandı.

    Tuşba ilçesinde yaşanan olayda, gece saatlerinde Kampüs Yolunda meydana ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAV 744 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

    Araç ters döndü

    İHA'nın haberine göre otomobil, bu etki ile takla attı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Van da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı #1

    Van da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı #2

    Van da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı #3

    Van da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı #4


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