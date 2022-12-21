Van'da ters dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araç sürücüsü yaralandı. Yaralı, ekiplerce tedavi altına alındı.

Van'da korkunç bir kaza yaşandı.

Tuşba ilçesinde yaşanan olayda, gece saatlerinde Kampüs Yolunda meydana ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAV 744 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

Araç ters döndü

İHA'nın haberine göre otomobil, bu etki ile takla attı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.