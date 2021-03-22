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- Van'da toprağa gömülen 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da toprağa gömülen 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin düzenlediği arazi araması sırasında, toprağa gömülü halde bulunan 37 kilo uyuşturucu çıkarıldı.
- DHA
- 22.03.2021 - 15:32
- Güncelleme : 22.03.2021 - 16:08
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin Tuşba ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi.
ARAMA FAALİYETİ YAPILDI
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, mahallenin çevre yolu mevkiinde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı.
37 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 çuval içerisinde 37 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.