Van'da trafik kazası! İran uyruklu minibüs devrildi

DHA
Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar farklı farklı şehirlere akın etti.
Vatandaşların farklı illere ziyaretinin ardından kazalar art arda yaşanmaya başlandı.
Bir yeni kaza da Van'ın Özalp ilçesinde meydana geldi.
Saat 12.30 sıralarında, Kapıköy- Van kara yolunun 32'nci kilometresindeki Özalp ilçesi Kargalı Mahallesi'nde yaşandı.
Otobüs kontrolden çıktı
İran'dan Van'a yolcu taşıyan içinde 14 yolcunun bulunduğu 41 AB 326 İran plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaşanan kazanın ardından, 12 İranlı hafif yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.