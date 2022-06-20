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    Van'da uyuşturucu operasnonu: 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi

    Lüks bir cipte yapılan aramada, dedektör köpeği Bobi'nin yardımıyla 115 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.
    • 20.06.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:51
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    Van'da uyuşturucu operasnonu: 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi

    Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Van'da da devam eden çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

    Açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    "115 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir"

    İHA'nın haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Bobi ile yapılan aramada, siyah çantalar içerisine konulmuş 115 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

    "1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilecektir"

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."

    Van da uyuşturucu operasnonu: 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi #1


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