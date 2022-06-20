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Van'da uyuşturucu operasnonu: 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Van'da uyuşturucu operasnonu: 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Lüks bir cipte yapılan aramada, dedektör köpeği Bobi'nin yardımıyla 115 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.