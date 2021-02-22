Van'da uyuşturucu operasyonu: 107 kilo eroin bulundu

Saray ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Van’da nefes kesen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon hakkında açıklama yapan Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Saray ilçesi Çakmakköy Mahallesi’nde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldığını belirtti.

Operasyonda; 221 paket halinde toplam 107 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.K. ve Ş.K. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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