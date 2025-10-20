Van'da üzerinde 'Okul Taşıtı' yazan minibüste 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Tuşba ilçesinde polis tarafından durdurulan ve üzerinde 'Okul Taşıtı' yazısı bulunan minibüste narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramalarda 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Van'da 'Okul Taşıtı' yazılı minibüste 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis, narkotik köpeği 'Ayzek' ile minibüste gizli bölmelere yerleştirilmiş uyuşturucuları buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim günü Tuşba ilçesinde takibe alınan minibüs, polis ekipleri tarafından durduruldu. Üzerinde 'Okul Taşıtı' yazısı bulunan minibüste, narkotik köpeği 'Ayzek' ile arama yapıldı. ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI Gerçekleştirilen aramada, aracın çeşitli gizli bölmelerine zulalanmış 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de 17 yaşındaki Miraç, kazada can verdi

İstanbul'da trafikte tehlikeli yolculuk

Hatay'da sağanak sonrası yaşam felç oldu