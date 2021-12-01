Euro
14.8983
-4.05%
Dolar
13.1437
-3.86%
Altın
715.17
-8.16%
Borsa
1.844
1.9%
Bitcoin
758.170
3.63%
BTXN Coin
51.28
0.37%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Van'da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı

    Kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan tankerdeki onlarca göçmen yakalandı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı

    Van'da yapılan kontroller sırasında bir tankerde, çok sayıda göçmene rastlandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir tankeri durdurdu.

    TANKERDEKİ 51 GÖÇMEN YAKALANDI

    Kontrollerde, tankerin içinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

    ÇANTALARINDAN ESRAR ÇIKTI

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de dedektör köpeği "Thor"la yaptıkları aramada, düzensiz göçmenlerin sırt çantalarında 6 paket halinde 16 kilo 380 gram reçine esrar ele geçirdi.

    Van'da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı VİDEO

    SÜRÜCÜYE 77 BİN 531 LİRA PARA CEZASI

    Tanker sürücüsü ile Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 77 bin 531 lira idari para cezası verildi.

    Van da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı #1

    Van da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı #2

    Van da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir