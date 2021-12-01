Kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan tankerdeki onlarca göçmen yakalandı.

Van'da yapılan kontroller sırasında bir tankerde, çok sayıda göçmene rastlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir tankeri durdurdu.

TANKERDEKİ 51 GÖÇMEN YAKALANDI

Kontrollerde, tankerin içinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANTALARINDAN ESRAR ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de dedektör köpeği "Thor"la yaptıkları aramada, düzensiz göçmenlerin sırt çantalarında 6 paket halinde 16 kilo 380 gram reçine esrar ele geçirdi.

Van'da yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı VİDEO



SÜRÜCÜYE 77 BİN 531 LİRA PARA CEZASI

Tanker sürücüsü ile Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 77 bin 531 lira idari para cezası verildi.