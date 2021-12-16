İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yankesicilik yaptığı tespit edilen iki şahıs, Muş’ta yakalandı. Çalınan para ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçlarını işleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin yakalandığına dair açıklama yaptı.

2 ŞÜPHELİ MUŞ'TA YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

"Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz merkezinde iki farklı tarihte meydana gelen yankesicilik suçlarını gerçekleştiren şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs Muş ilinde yakalanmış ve şahısların üzerinde yankesicilik olaylarında çaldıkları; 20 bin TL değerinde 1 adet cep telefonu ile 8 bin Türk Lirası ele geçirilmiştir.

Van'da yankesicilik yapan şahıslar kamerada

"ÇALINAN PARA VE EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Çalıntı eşya ve paralar sahiplerine teslim edilmiş olup, 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.