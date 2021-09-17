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    Van'da yastık içine uyuşturucu gizlendi

    Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi, yastık içine gizlenen 400 gram uyuşturucu ile yakalandı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:26
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    Van'da yastık içine uyuşturucu gizlendi

    Van Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'in Pay Mahallesi ve bağlı mezra yolundaki otogarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbar üzerine harekete geçti.

    Ekipler, şüpheli aracı durdurdu. Araçtaki V.Y. ve F.Y.'nin üstleri ve çantaları arandı.

    Aramalarda, çantadaki elyaf yastığın içine gizlenen 350 gram toz esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan V.Y. ve F.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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