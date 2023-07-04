Van’da yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu Ablasının ölümünün ardından yeğeni ile arası bozulan dayı, saldırıya uğradı. Talihsiz adam, yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Akıllara durgunluk veren olay, Van’da yaşandı…

Ablasının defni sonrası dayı Faki Abi (52) ile yeğeni S.T. arasında bir süredir sözlü tartışma yaşanıyordu.

Son olarak yapılan telefon görüşmesinde, dayı ile yeğeninin arasındaki tartışma daha da sertleşti.

Ölü numarası yaparak kurtuldu

Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü anneannesi ve dayısının yaşadığı İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’ndeki eve gelen yeğen S.T., balkonun penceresinden içeri girerek dayısını darbetti.

Dayısını “camekân” diye tabir edilen pencere bölmesine sıkıştıran yeğen, daha sonra adamın boğazını sıktı.

Bu saldırından ölü numarası yaparak kurtulan dayı Abi, daha sonra darp raporu alıp, yeğeninden şikayetçi oldu.

Arbede kamerada

Abi, yeğeninin sadece kendisini değil, aynı zamanda anneannesini de darbettiğini öne sürdü.

Yaşanan arbede ise, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başına gelenleri anlatan Faki Abi, husumetin ablasının ölümünün ardından cenazenin nereye defnedileceği konusunda çıktığını söyledi.

"İkimizi de darbetti"

Yeğenleriyle aralarında bir süredir tartışmaların yaşandığını belirten Abi, “Telefon görüşmesi bittikten 5 dakika sonra eve geliyor. Burada ilk olarak annemle konuşuyor. Daha sonra pencereden içeri giriyor. Beni ve annemi darbediyor. Beni boğazımdan tutarak pencereden aşağı sarkıttı. Annem bizi ayırmaya çalışırken, kolunu annemin göğsüne vuruyor. İkimizi darbettikten sonra evden ayrılıyor.” dedi.