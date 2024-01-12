Van'da yoğun kar yağışı tırları yolda mahsur bıraktı

DHA
Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı artış gösterdi.
Beyaza bürünen bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, yollar karla kaplanarak araçları zor durumda bıraktı.
Bu bölgelerden biri de Van'ın Çaldıran ilçesi oldu.
Tendürek Geçidi'nde yoğun kar tipi etkisini gösterdi.
Tırlar yolda mahsur kaldı
Buzlanma yaşanan yolda ulaşım aksadı ve büyük bölümü tırlardan oluşan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Karayolları ekipleri çalışmalara başlayarak karları temizledi ve tuzlama yaptı.
Sürücüler tesise götürüldü
Mahsur kalan araç sürücüleri ise çalışamalar son bulana kadar ekipler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran yolu üzerindeki dinlenme tesislerine götürüldü.
Yol açma ve tuzlama çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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