Haberler



3. Sayfa



Van'da yoğun kar yağışı tırları yolda mahsur bıraktı

Van'da yoğun kar yağışı tırları yolda mahsur bıraktı Kar yağışının yoğun olduğu bölgede yollar buz tutarken büyük bölümü tır olan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları bölgede tuzlama ve yol temizleme çalışmalarına başladı.