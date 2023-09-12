Van'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 11 yaralı Van'da kargo firmasına ait kamyon ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

DHA Van'da Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait kamyon, Hakkari yönüne giderken karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altında Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna getirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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