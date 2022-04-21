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    Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı

    Bir yolcu minibüsünün patates yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, yaralanan 13 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • 21.04.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:46
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    Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı

    Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak M.Y.'nin kullandığı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

    DHA'nın haberine göre; kazada her iki araçtan 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3'ü ağır, 13 yaralı

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Minibüste hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #1

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #2

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #3

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #4

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #5

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #6

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #7

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #8

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #9

    Van da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı #10


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