Van'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü 30 yaralı Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

İHA

sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)