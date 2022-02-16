Van'da yolda bulduğu paraları sahibine ulaştırdı

İsmail Naci Tuncer'in yerde bulup zabıta ekiplerine verdiği 11 bin 900 TL, sahibi Turan İltemiş'e teslim edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Çavuşbaşı Caddesi'nde yürüyen İsmail Naci Tuncer, yerde 11 bin 900 lira bularak durumu zabıtaya bildirdi.

Yapılan araştırmaların ardından paranın Turan İltemiş'e ait olduğu belirlendi.

SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Parasını kaybeden İltemiş ve görgü tanıkları, İpekyolu Zabıta Müdürlüğü'ne gelip tutanakla teslim aldı. Zabıta Müdürü Tamer Seymen, bulunan 11 bin 900 TL'nin sahibine teslim edildiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmada parayı düşürenin Turan İltemiş, parayı verenin Cimşit İltemiş ve olay tanığının Zeki İltemiş olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine 3 kişiyi çağırdık. Bu şahısların sorulan sorulara doğru cevaplar verdiği tespiti üzerine, buluntu parayı sahibi Turan İltemiş'e tutanaklarla teslim ettik." dedi.

Turan İltemiş ise parasını bulan İsmail Naci Tuncer ile kendisine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür etti.