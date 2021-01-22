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- Van'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı
Van'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı
Seyir halindeki yolcu minibüsünün takla attığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
- İHA
- 22.01.2021 - 14:42
Van’ın merkez Tuşba ilçesinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen minibüs takla atarak durabildi.
Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına başlı ekipler ile 112 acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıları ambulansa aldı.
Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.