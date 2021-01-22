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    Van'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı

    Seyir halindeki yolcu minibüsünün takla attığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 14:42
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    Van'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı

    Van’ın merkez Tuşba ilçesinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen minibüs takla atarak durabildi.

    Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına başlı ekipler ile 112 acil sağlık ekipleri geldi.

    Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıları ambulansa aldı.

    Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


    Van da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı #1

    Van da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı #2

    Van da yoldan çıkan minibüs takla attı: 8 yaralı #3

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