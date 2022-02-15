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    Van'daki 1 evden 55 kaçak göçmen çıktı

    Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalanırken, ev sahibi iki kişi ise tutuklandı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:22
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    Van'daki 1 evden 55 kaçak göçmen çıktı

    Ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

    Düzensiz göçü engellemek üzere çalışan ekipler, bir eve baskın düzenledi.

    Van Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    55 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 14 Şubat 2022 günü saat 02.00 sıralarında, ‘şok evi’ diye tabir edilen N.B. isimli şahsa ait evde yapılan aramada 55 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiş olup, ev sahibi N.B. ve A.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.

    Van daki 1 evden 55 kaçak göçmen çıktı #1


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