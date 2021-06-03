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    Van'daki araçtan sökülen şaftlardan eroin çıktı

    Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araçtan sökülmüş 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:34
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    Van'daki araçtan sökülen şaftlardan eroin çıktı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'nden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin arazisinde arama-tarama faaliyeti yaptı.

    3 KİLO 20 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Araziye terk edilen araçtan sökülen 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Van daki araçtan sökülen şaftlardan eroin çıktı #1

    Van daki araçtan sökülen şaftlardan eroin çıktı #2

    Van daki araçtan sökülen şaftlardan eroin çıktı #3

    Van daki araçtan sökülen şaftlardan eroin çıktı #4

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