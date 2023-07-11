Van'daki aşiret düğününde 4 milyon TL takıldı Gevdan aşiretinin düğün töreninde damada 3 milyon 300 bin TL, geline 1 milyon TL değerinde altın takıldı. Masaya konulan paraları, 15 kişi saydı.

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DHA

Aşiret düğünlerinde takılan takılar göz dolduruyor.

Paranın yanı sıra yüklü miktarda takılan altınlar, görenleri şaşkına çeviriyor.

Özellikle gelinler adeta altınla süsleniyor.

Düğünlerin sık sık yapıldığı illerden biri de Van. Son olarak Gevdan aşiretinden Nazım Acar'ın oğlu Serkan Acar ile Sibel Aslan dünyaevine girdi.

5 bin davetli takı yarışına girdi

Çiftin düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları, İran ve Irak'tan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Gelin geleneklere göre at üzerinde, davul zurnayla babaevinden alınıp düğün alanına getirildi.

Toplamda 4 milyon takıldı

Öte yandan yaklaşık 4 saat süren takı merasiminde damada 3 milyon 300 bin lira, geline ise 1 milyon lira değerinde altın takıldı.

Masaya konulan paraları 15 kişi saydı. Paralar bavulla taşındı.

"Gelinimizi at sırtında getirdik"

Damadın babası Nazım Acar, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından katılan misafirlere teşekkür ederek, "Düğünümüzü eski geleneklerimize göre yaptık. Gelinimizi babaevinden at sırtında düğün alanına kadar getirdik." dedi.