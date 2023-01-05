17 yaşındayken 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi için eyleme katılan abla, "Kız kardeşim gittikten sonra annem yeşil reçetelerle yaşayan biri oldu" dedi

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi, birçok aileye umut oldu.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem; Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde de devam ediyor.

HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, yaz kış demeden çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Ellerinde dövizlerle yürüdüler

Van'da 52'nci haftaya ulaşan evlat nöbetinde aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.

HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

Van'daki evlat nöbeti 52'nci haftaya ulaştı ViDEO

Sloganları müzikle bastırmaya çalıştılar

Aileler, binanın önünde sloganlar atarken, HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

DHA'nın aktarımına göre; müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.

"Annenizi, babanızı üzmeye hakkınız yok"

Eyleme katılan Kutbettin Biçer, 2015 yılında henüz 17 yaşındayken Adana-Seyhan'da kaçırılan kardeşi Gülcan'a 'teslim ol' çağrısı yaptı.



Kız kardeşinin kandırılarak kaçırıldığını belirten Biçer, "HDP ve yandaşları barış sürecinde kız kardeşimi kandırarak dağa kaçırdı. HDP, çocuklarımızın elinden kalemi alıyor, silahı veriyor. Ben burada kız kardeşim ve diğer çocuklara sesleniyorum. 'Çıkıp gelin teslim olun'. Dağlar kurt ve kuşlara iyidir. Size göre bir yer değil. Çıkın evinize gelin. Bütün çocuklara sesleniyorum. Annenizi, babanızı üzmeye hakkınız yok. Kız kardeşim gittikten sonra annem yeşil reçetelerle yaşayan biri oldu." dedi





























