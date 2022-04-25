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    Van'daki göçmen kaçakçıları tutuklandı

    Emniyet ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutukladı, 1 araca da el konuldu.
    • 25.04.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:30
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    Van'daki göçmen kaçakçıları tutuklandı

    Van'da il genelinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

    "4 organizatör tutuklandı"

    Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

    Van daki göçmen kaçakçıları tutuklandı #1


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