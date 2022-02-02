Van'daki fuhuş operasyonunda 1 polis tutuklandı

Düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan polislerden biri tutuklanırken, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Van’da geçtiğimiz gün fuhuş yapan ve yönlendirenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 polis de gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan polislerden biri tutuklanırken, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"2 POLİS MEMURUNDAN BİRİ CEZAEVİNE KONULMUŞTUR"

Van Valiliği, kentte düzenlenen fuhuş operasyonuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan Emniyet Müdürlüğümüzce ilimizde faaliyet gösteren iki masaj salonunda yapılan fuhuş operasyonuyla ilgili istihbarat şubede çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarında ortak gibi çalıştıkları, son yapılan operasyonda bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı şeklinde yanlı/yanlış haber ve paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 16 Ocak 2022 tarihinde ilimiz merkezli, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda; 2’si polis memuru olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresi dolması ile birlikte 19 Ocak 2022 tarihinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri, tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir. Gözaltına alınan polis memurları daha önceden Nisan 2021 tarihinde istihbarat biriminden çıkartılmıştır.” denildi.



