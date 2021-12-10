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    Van'daki havalimanında, terör şüphelisi eroinle yakalandı

    Havalimanındaki aramada valizinin astarı altına gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin ele geçirilen şüphelinin terör örgütü üyeliği ve propagandasından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 09:02
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    Van'daki havalimanında, terör şüphelisi eroinle yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen kişinin x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi.

    EROİNLE YAKALANDI

    Üst araması ve valizi aranan şüphelinin, valizindeki astar altında gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin bulundu.

    CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

    Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, daha önce hakkında, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

    Van daki havalimanında, terör şüphelisi eroinle yakalandı #1

    Van daki havalimanında, terör şüphelisi eroinle yakalandı #2

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