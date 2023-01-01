Van'daki hudut hattında 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hudut Kartallarının gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet toba içerisinde 32 kilo 950 gram uyuşturucu bulundu.

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut hattında operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

32 kilo 950 gram uyuşturucu

Bakanlık, toplamda 32 kilo 950 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini aktardı.

O açıklama, şu ifadelerle duyuruldu;

"Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet torba içerisinde 32 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi."