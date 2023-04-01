Van'daki köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Hamile kadın, 4 saatlik mücadele sonucunda tedavi altına alındı.

İHA

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar, yolları kapattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir yandan kapalı mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hasta vatandaşların imdadına koşuyor.

Gece saat 03.00’da rahatsızlanan hamile Süreyya Akçiçek’in yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Saray ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan Saray Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, 4 saatlik zorlu bir mesainin ardından sağlık ekiplerini hasta kadına ulaştırdı.

İlk müdahalesi evde yapılan genç kadın Van’a sevk edildi.