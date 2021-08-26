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    Van'daki narkotik köpeği, 125 kilo eroin buldu

    Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonete yapılan aramada, 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeğinin bulduğu eroinlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 13:14
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    Van'daki narkotik köpeği, 125 kilo eroin buldu

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

    Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramalarda, yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

    125 KİLO EROİN BULUNDU

    487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin, Van Narkotik ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kamyonetteki 125 kilo eroini Magnum buldu -1

    Kamyonetteki 125 kilo eroini Magnum buldu -2

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