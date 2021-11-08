Şehit aileleri, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrü kınayarak, protesto için yürüyüşe katıldı.

Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfürle Türkiye gündemini sarsan Lütfü Türkkan, Van'da protesto edildi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu, Muharip Gaziler Derneği, Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte cadde boyu uzun kuyruklar oluştu.

"ŞEHİDİME DOKUNMA ONLAR BİZE EMANETTİR"

Ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar 'Şehidime dokunma onlar bize emanettir', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yürüyüşe devam edildi.

Van'daki şehit aileleri Lütfü Türkkan'ı protesto etti VİDEO



"YAPILAN BU SAYGISIZLIĞI NEFRETLE KINIYORUZ"

Açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman: "Siz siyasetçisiniz; eleştirebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına küfretmenizi haklı kılmaz. Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı ahlaksızca tavırları şehit ve gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Çünkü görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerimize, gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Bu emanetlere gözümüz gibi bakar ve koruruz."





"HİÇ UTANMADIN, SIKILMADIN MI"

Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfü Türkkan’ın partisi tarafından ihraç edilmesi; bizim en büyük beklentimizdir. Van’dan Lütfü Türkkan’a bir kez daha sesleniyoruz; görev yaptığın Gazi Meclis'te şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanmadın, sıkılmadın mı, hiç yüzün kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun hem kalkıp utanıp sıkılmadan şehit ailesini provokatörlükle suçluyorsun. Samimiyetsizce de özür diliyorsun. Senin özrünü asla kabul etmiyoruz."





"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"Van şehit aileleri olarak şehidimizin emanetine yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bir kez daha bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğliyorum" dedi.

Yürüyüş şehitlerin ruhuna yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

























