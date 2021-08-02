Van'daki selin ardından, ilçelerde maddi hasar oluştu

Selin ardından maddi hasar gören Başkale'de 32 iş makinesi ve 60 personelle yapılan çalışmalar sürerken, yetkililer bölgede incelemelerde bulundu.

Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan sağanak, kırsal alandaki mahallelerde sele neden oldu.

Selin vurduğu mahallelerde 32 iş makinesi ve 60 personelle çalışma yapılırken, bölgede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selden en çok etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunup, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜN, İKİNCİ SEL FELAKETİ YAŞANDI

Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan sağanak sele neden oldu. 3 ilçeye bağlı 21 mahalle selden etkilendi. Selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde dün ikinci kez sel felaketi meydana geldi.

32 İŞ MAKİNESİ VE 60 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Selin ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgede 32 iş makinesi ve 60 personel ile çalışma yürütüyor.

900 HAYVAN SELE KAPILIP ÖLDÜ

Türk Kızılay'ı Esenyamaç Mahallesi'nde günde bin vatandaşa 3 öğün sıcak yemek dağıtırken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 3 ilçeye bağlı 21 mahallede 35 evin tamamen yıkıldığı, 900 hayvanın sele kapılarak öldüğü belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selin vurduğu Çaldıran'a bağlı Osmanlı, Özalp'a bağlı Balçıklı mahallelerinde incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti.

METEOROLOJİ UYARILARINA DİKKAT

Selden dolayı 11 evin yıkıldığı ve 20'ye yakın hayvanın öldüğü mahallede selzedelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yardımcısı İnce, yaraların sarılması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Sel tehlikesi olan mahallelerimizde muhtarlar, Meteroloji'nin uyarılarını dikkate alıp vatandaşları bu konuda uyarıyor. Bu vesileyle de büyük bir can caybının da önüne geçilmiş oluyor." dedi.





















